В Екатеринбурге на 100 тысяч рублей оштрафовали больницу, где произошла вспышка коронавируса

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и оштрафовал ЦГКБ № 1 Екатеринбурга, где ранее произошла вспышка коронавируса, на 100 тысяч рублей, со ссылкой на пресс-службу суда региона пишет Znak.com. Учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). В законную силу решение суда ещё не вступило, у представителей медицинского учреждения есть 10 дней для подачи апелляционной жалобы.

О вспышке коронавирусной инфекции в больнице № 1 Екатеринбурга стало известно 20 апреля: заражение подтвердилось у 78 врачей и пациентов. Источником распространения вируса, по предварительным данным, стал медработник, который заразился от соседки по дому. Сразу после этого ЦГКБ № 1 закрыли на карантин и перепрофилировали в инфекционную.

Собственную проверку по факту произошедшего начали специалисты Роспотребнадзора, по итогам ревизии был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому при обследовании терапевтического и хирургического корпусов был выявлен целый ряд нарушений: так, в медицинском учреждении не было организовано своевременное проведение лабораторного обследования сотрудников, контактировавших с заболевшим коронавирусом медперсоналом, не было принято решение о госпитализации заболевшего персонала при появлении симптомов коронавирусной инфекции в инфекционный стационар. С диагнозом «пневмония неустановленной этиологии» сестра-хозяйка была доставлена в больницу № 1, что и привело в дальнейшем к инфицированию пациентов отделений, при этом заболевшая не была даже отстранена от работы.

Кроме того, несмотря на то, что в городе приказами Минздрава Свердловской области и городского управления здравоохранения был приостановлен приём плановых пациентов, а также закрыта предварительная запись на приём к врачу и ограничено посещение больных в стационарах, к пациентам в терапевтический и хирургический корпуса ЦГКБ № 1 продолжали пускать посетителей. Также выяснилось, что сотрудники терапевтического корпуса используют в работе многоразовые маски, которые после использования забирают домой и стирают. Бактерицидные лампы, как показала проверка, не везде работали, в журналах учёта отработанного времени работы бактерицидных облучателей не вёлся ежедневный учёт. Не в полном объёме проводился отбор проб для вирусологического исследования на группу возбудителей респираторных инфекций у госпитализированных больных с диагнозом «внебольничная пневмония».

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