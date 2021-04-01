В Екатеринбурге мужчину, попытавшегося изнасиловать 11-летнюю девочку, приговорили к 9 годам колонии

В Екатеринбурге отправили в колонию мужчину, который попытался изнасиловать 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.

«Днём 5 октября 2019 года подсудимый, находясь в районе ЕКАД, вблизи остановки "Сады" у посёлка Медного, угрожая ножом, попытался изнасиловать случайно встреченную малолетнюю девочку 2008 года рождения. К счастью, ребёнку удалось убежать от злоумышленника. Установить и задержать этого гражданина удалось в течение нескольких дней. При задержании у подозреваемого был обнаружен и изъят нож», — рассказали в СК.

Преступником оказался ранее судимый мужчина 1974 года рождения по кличке Таксист. По словам главы пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, злоумышленник не первый раз совершает преступления.

«Ему хорошо известен целый букет статей, в том числе тяжких. К примеру, в предыдущий раз, в 2014 году, суд отправил его в тюрьму на один год и семь месяцев за угрозу убийством и угон машины. Наказание он отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда в 2015 году был освобождён по амнистии. В определённых кругах этот мужчина по имени Александр больше известен по прозвищу Таксист. Но после вынесенного сейчас приговора ближайшие несколько лет "таксовать" ему точно не придётся», — рассказал Горелых.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет с последующим ограничением свободы на полтора года. Он признан виновным в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.