В Екатеринбурге мужчина разделся на улице и отрезал себе ухо

На Уралмаше на тротуар неподалеку от супермаркета «Лента» по улице Машиностроителей вышел мужчина, разделся по пояс и на глазах у прохожих отрезал себе ухо, пишет E1. ru. Очевидцы вызвали правоохранительные органы и скорую.

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, инцидент произошёл несколько дней назад.