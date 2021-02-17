В Екатеринбурге мужчина разделся на улице и отрезал себе ухо

17.02.2021 09:22
На Уралмаше на тротуар неподалеку от супермаркета «Лента» по улице Машиностроителей вышел мужчина, разделся по пояс и на глазах у прохожих отрезал себе ухо, пишет E1. ru. Очевидцы вызвали правоохранительные органы и скорую.
По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, инцидент произошёл несколько дней назад.
«Это результат не криминального проявления, а проблем со здоровьем. Мужчина был не в адекватном состоянии. По предварительным данным, он состоит на учёте. С места инцидента его госпитализировали», — рассказал Валерий Горелых.