В Екатеринбурге мошенницы под видом переписчиков украли у пенсионерки 300 тысяч рублей (ВИДЕО)

В Екатеринбурге мошенницы украли у пенсионерки 300 тысяч рублей — пожилая женщина пустила цыганок к себе в квартиру из-за того, что они представились сотрудницами, проводящими перепись населения, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

«В отдел полиции № 12 поступило заявление от 83-летней жительницы Екатеринбурга по факту кражи её сбережений. Расстроенная гражданка пояснила, что в подъезде её дома она встретила двух незнакомок, которые представились сотрудницами, проводящими перепись населения. Женщины попросили пустить их в квартиру. Однако дома у потерпевшей разговор сразу же зашёл о деньгах. Одна гостья сказала, что готовится обмен денег, и попросила пенсионерку показать, какие у неё дома имеются купюры. Заявительница достала пятитысячную купюру, которая хранилась у неё на кухонном столе. Однако это не устроило злоумышленницу, и она напрямую спросила, есть ли в доме "похоронные" деньги. Пострадавшая призналась, что есть, и достала купюру из пакета, где хранились остальные накопления. Лжесоцработники для виду записали данные банкноты и, даже не спросив у хозяйки документы, поспешили удалиться», - сообщили в полиции.

Спохватившись, женщина бросилась проверять деньги, но обнаружила, что их на месте нет. Уже потом она рассказала полицейским, что одна гостья как бы случайно подходила к месту, где лежал пакет с наличностью. Очевидно, что именно в этот момент и произошла кража. Пострадавшая призналась, что она не раз слышала от родных и из средств массовой информации о таких преступлениях, однако доверчивость вновь подвела пожилого человека.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых устанавливают личности циничных злоумышленниц. Рассматривается вопрос о возбуждении соответствующего уголовного дела.