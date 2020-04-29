В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у трёх сотрудников скорой помощи

В Екатеринбурге у трёх сотрудников скорой помощи подтвердилась коронавирусная инфекция, рассказал E1.ru главный врач скорой помощи Игорь Пушкарёв. По его словам, все заболевшие были госпитализированы.

«Самый первый — это врач, которая вообще не работала с пациентами, она вернулась из отпуска. Мы всех сотрудников проверяем. Я очень переживаю, ведь моя задача — сохранить дееспособный кулак медицинской помощи», — сказал Пушкарёв.

Всего на скорой помощи Екатеринбурга работают 1,8 тысячи человек, по словам главврача, заражение трёх из них не связано с нарушениями правил защиты.

Главный врач отметил, что после введения в городе режима повышенной готовности и режима повышенной самоизоляции число вызовов скорой помощи не выросло и даже сократилось: среднее количество вызовов в 2019 году составляло 13-14 на бригаду, сейчас — от 7 до 10. Пушкарёв говорит, что стало меньше вызовов по заболеваниям, не связанным с ОРВИ и гриппом, — например, на 17% уменьшилось количество обращений по поводу кишечных инфекций.

В Свердловской области коронавирус сегодня подтверждён у 85 человек, всего в регионе зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции.

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