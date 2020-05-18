В Екатеринбурге из-за заражённого коронавирусом медработника СИЗО № 1 закрыли на карантин

В Екатеринбурге следственный изолятор № 1 закрыли на карантин по коронавирусу из-за положительного теста на инфекцию у сотрудницы медицинской части № 1 при СИЗО, со ссылкой на письмо за подписью главного санитарного врача ФСИН России полковника Артёма Галкина пишет Znak.com.

В письме отмечается, что карантин в СИЗО-1 введён с 16 мая и до особого распоряжения, в связи с этим предписывается «приостановить приём в СИЗО-1 подозреваемых, обвиняемых, осуждённых из изоляторов временного содержания органов внутренних дел и других учреждений уголовно-исполнительной системы». Также с 16 мая запрещён перевод контингента СИЗО-1 Екатеринбурга в другие учреждения ФСИН России. Приостановлено их участие в судебных заседаниях, связанное «с выездом за пределы учреждения».

Сотрудники СИЗО-1 переведены на двухнедельный режим работы по 12-часовому графику без возможности выхода за пределы учреждения.

Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко подтвердил, что в главном следственном изоляторе города введён карантин из-за заболевшей сотрудницы.

«У неё началось всё с пневмонии, потом подтвердился диагноз. О заболевании стало известно на днях, когда она была на выходных. Последний раз данная сотрудница выходила на службу 8 мая. Со спецконтингентом она не контактировала», — отметил Левченко.

По его словам, за прошедшую неделю у сотрудников и охраняемых лиц учреждения отобрано около 2500 анализов на коронавирус, ещё 250 анализов отобрано у заключённых, которые привлекались к работе в СИЗО в качестве обслуживающего персонала. Результаты анализов, по словам Левченко, станут известны «сегодня-завтра».

В Свердловской области на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 2731 человека. Выздоровели 734 пациента, умерли шестеро.

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