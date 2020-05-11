В Екатеринбурге из-за пациентки с коронавирусом закрыли на карантин роддом ГКБ №40

В Екатеринбурге по предписанию Роспотребнадзора в роддоме ГКБ № 40 введён карантин, сообщает штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

У одной из пациенток, госпитализированных туда накануне, выявлено заражение коронавирусом.

«В отделении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, постконтактное тестирование, изоляция, дезинфекция. Пациентки госпитализируются в перинатальный центр Екатеринбурга и в Областной перинатальный центр», — отметили в штабе.

В Свердловской области за последние сутки выявили 108 новых случаев коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».