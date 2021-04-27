В Екатеринбурге из-за «корректировки программы» отменили концерт «Ногу свело!» 9 мая

В Екатеринбурге на концерте «Музыка Победы», который состоится 9 мая, не будет выступать группа «Ногу свело!», пишет Znak.com.

Согласно извещению об отмене покупки, подведомственный мэрии Екатеринбурга ЦК «Урал» отменил контракт на выступление группы, объяснив это «корректировкой концертной программы».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что концерт исполнителя «Найк Борзов», заявленного одновременно с «Ногу свело!», всё же состоится, вместе с ним выступит группа «Серьга». В мэрии отметили, что причина отмены выступления «Ногу свело!» неизвестна, и добавили, что на это могли повлиять «какие-то технические причины».

Концерт должен состояться на Октябрьской площади с 19:00 до 22:30. После этого в Екатеринбурге запланирован традиционный салют.

Ранее лидер группы Макс Покровский на своей странице в Instagram писал, что тур коллектива в Сибири переносится на осень.

«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали всё возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут», — написал Покровский.

Ранее музыкант записал видеообращение в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в котором заявил, что то, что происходит с политиком, «давно заходит за рамки допустимого».