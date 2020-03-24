В Екатеринбурге из-за коронавируса поместили на карантин многоквартирный дом. Оперативный штаб это опровергает

В Екатеринбурге в доме на улице Машинной, 44/2 объявили карантин из-за коронавируса СOVID-19, со ссылкой на одного из жителей дома пишет Znak.com.

По словам жителя дома Вячеслава Пестрикова, минувшей ночью из одного из подъездов дома госпитализировали с подозрением на вирус двух человек, вернувшихся из Испании. После этого врачи в защитных костюмах обошли все квартиры и опросили взрослых о состоянии здоровья, а у детей с признаками ОРВИ взяли мазок из носа. Никаких дополнительных ограничений для дома с карантином пока не ввели, отметил Пестриков. Также на подъездах дома повесили объявление с адресом больницы и телефоном, по которому можно сообщить о подозрительных симптомах.

Представители регионального оперативного штаба по коронавирусу заявили, что управляющие компании и ТСЖ не имеют права вводить в жилых многоэтажных домах карантин из-за коронавируса.

«ГЖИ проводит разъяснительную работу с УК и ТСЖ. Их предупреждают о недопустимости распространения не соответствующей действительности информации. Нельзя вводить в заблуждение жильцов. Такие действия могут повлечь ответственность», — заявили в оперативном штабе.

В штабе подчеркнули, что вводить карантин может только Роспотребнадзор, который этого не делает. Жильцы отдельных подъездов могут находиться под медицинским наблюдением, имеют право свободно перемещаться, но должны информировать о своём состоянии врачей.

«Действительно, сегодня можно встретить медиков в специальных защитных костюмах. Это одна из мер безопасности. И это не значит, что кто-либо из ваших соседей имеет подтверждённый диагноз», — сказали в штабе.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено девять случаев заражения COVID-19.

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