В Екатеринбурге из-за контроля за масочным режимом в метро образовались очереди

Утром 2 октября в Екатеринбурге на входах в метро образовались очереди из-за усиления контроля за соблюдением масочного режима, пишет Znak.com.

По словам очевидца, сотрудники метрополитена перестали пропускать пассажиров без масок. Это связано с тем, что накануне во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Куйвашев дал главам муниципалитетов поручение контролировать, как масочный режим соблюдается в общественном транспорте — в частности, он обратил внимание главы Екатеринбурга Александра Высокинского, что в городе большая часть пассажиров транспорта не носит маски. По итогам заседания было принято решение, что в общественных местах Екатеринбурга увеличится количество полицейских, которые, как в начале пандемии, будут проверять ношение масок.

В Свердловской области по последним официальным данным подтвердились 29311 случаев коронавируса, скончались 605 человек. Режим повышенной готовности в регионе действует с конца марта. По указу губернатора в области все ещё обязательно ношение масок в магазинах, учреждениях, транспорте и других общественных местах.