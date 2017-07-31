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02 Авг 2017 10:35 | Метки: Новости, происшествия

В Екатеринбурге из маршрутки выпала женщина с малолетним ребёнком

На остановке «Заводская» в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга водитель маршрутного автобуса № 64 грубо нарушил правила дорожного движения и едва не причинил вред пассажирам — молодой женщине и её малолетнему ребёнку в коляске, сообщает Следственное управление СК по Свердловской области. 

Отмечается, что водитель автобуса начал движение, не закрывая двери транспорта. На замечания пассажиров водитель лишь прибавил скорость, на ходу закрывая заднюю дверь. В этот момент женщина и ребёнок выпали из автобуса. В ответ на все упрёки пассажиров водитель отвечал нецензурной бранью.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району организовал доследственную проверку. Следователи опрашивают участников происшествия, в том числе водителя маршрутного транспортного средства и пострадавшую женщину, а также представителей транспортной компании. 

Позднее следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ивтелерадио»

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