В Екатеринбурге инспектор ДПС попал под суд за взятку в 500 рублей

В Екатеринбурге за взятку оштрафовали 28-летнего инспектора ДПС. По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый в один из рабочих дней остановил двух водителей, нарушивших правила дорожного движения. Ими оказались граждане бывших союзных республик. В обоих случаях он решил не привлекать автомобилистов к административной ответственности и за денежное вознаграждение отпустил их. В первом случае сотрудник полиции получил в качестве взятки от водителя 5 500 рублей, а во втором — 500 рублей.

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей). Суд назначил уже бывшему сотруднику ДПС штраф в размере 40 тысяч рублей.