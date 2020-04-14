В Екатеринбурге главврачи двух больниц ушли на карантин по коронавирусу

Руководители двух екатеринбургских больниц — ЦКБ № 20 и ГКБ № 15 — ушли на самоизоляцию, со ссылкой на источники в медицинском сообществе пишет Ura.ru.

Отмечается, что главврач ЦКБ № 20 Семён Хмельникер подтвердил информацию о карантине, добавив, что самоизолировался после контакта с пациентом, за жизнь которого борются медики.

«К нам попал пациент, у которого диагностировали коронавирус. Его перевезли в ГКБ № 40», — рассказал Хмельникер.

По данным издания, речь идёт о екатеринбургском адвокате, который лёг в ГКБ № 20 на операцию, но оказался заражён коронавирусом. Сейчас он один из самых тяжёлых пациентов инфекционного отделения 40-й больницы. После его госпитализации весь контактировавший с ним персонал оказался на карантине.

«Кто дома, кто в гостинице, кто здесь, в больнице. Я в первые дни жил в кабинете: работы очень много, а общаться можно по телефону и Skype. Потом — дома: поскольку я живу один, ни с кем не контактирую. Нахожусь или в кабинете, или в машине, или дома», — говорит Хмельникер.

Также, по словам главврача, у всех контактировавших с заболевшим взяли анализы, но результаты оказались отрицательными. Срок наложенных ограничений истекает в ближайшие дни.

«У нас по предписанию Роспотребнадзора пока не функционирует реанимационное отделение, но оно заработает 18 апреля, когда закончатся две недели», — пояснил Хмельникер.

Ранее стало известно ещё об одном екатеринбургском главвраче, который ушёл на самоизоляцию, — руководителе ГКБ № 15 Владимире Кухаркине: он самоизолировался, поскольку попал в дальний круг контактов человека с подтверждённым коронавирусом.

«Лица не из ближнего круга не госпитализируются и не самоизолируются, за ними только устанавливается медицинское наблюдение. Однако, принимая во внимание специфику работы, врач пошёл на такую меру безопасности», — прокомментировали в свердловском оперативном штабе.

Ранее после подтверждения заражения коронавирусом на рабочем месте самоизолировался главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

На сегодня в России вирус выявили у 21 тысячи человек, в Свердловской области заболевание подтвердили у 93 человек, из них 37 уже выписаны из больницы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».