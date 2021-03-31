В Екатеринбурге ФСБ раскрыла хищение при оборудовании детских садов видеокамерами

Сотрудники ФСБ раскрыли хищение бюджетных средств, выделенных в Екатеринбурге на оборудование детских садов системами видеонаблюдения, со ссылкой на источник пишет ЕАН.

«Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева 23 апреля 2019 года подписала распоряжение о выделении 1,6 млн рублей на монтаж видеонаблюдения в детских садах № 206, 248, 251, 413, 444, 485, 582 и МАОУ СОШ № 171. В результате работы были выполнены не в полном объёме и похищено не менее 658 тысяч рублей», — рассказал собеседник издания.

По версии следствия, должностное лицо Центра Бухгалтерского и материального технического обеспечения образовательных учреждений Екатеринбурга (МКУ «ЦБиМТО»), действуя из корыстных побуждений, велело заведующим вышеперечисленных садиков заключить договор об оборудовании видеонаблюдения с ООО ПК «СБ-Миракомтехно».

Следствие считает, что директор компании, пользуясь тем, что акты выполненных работ подписаны, а оплата произведена, смонтировал иное оборудование — с более низкими техническими характеристиками и по более низкой стоимости.

В отношении директора ООО ПК «СБ-Миракомтехно» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, в крупном размере».