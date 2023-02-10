В Екатеринбурге ФСБ накрыла нарколабораторию

ФСБ задержала 42-летнего жителя Екатеринбурга, который занимался производством наркотических веществ в подпольной лаборатории, а после продавал их в DarkNet.

Нарколабораторию мужчина организовал в арендуемом складском помещении. При обыске оперативники изъяли 600 граммов мефедрона, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование для синтеза синтетических наркотических средств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Санкция данной статьи предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.