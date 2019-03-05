В Екатеринбурге директора сети ресторанов осудят за неуплату 78 млн рублей налогов

В Екатеринбурге за неуплату налогов будут судить исполнительного директора сети ресторанов быстрого питания, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

42-летняя управляющая сетью обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

По данным следствия, в 2013–2016 годах обвиняемая, занимая руководящую должность в сети ресторанов быстрого питания, уклонилась от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость на общую сумму больше 78 млн рублей. В ходе расследования была проведена комплексная судебная налогово-бухгалтерская экспертиза. Кроме того, следствием приняты меры обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба: суд арестовал недвижимое имущество обвиняемой, а именно три квартиры, земельный участок, загородный дом и гараж.

Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области, которые осуществляли оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела. Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд Ленинского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.