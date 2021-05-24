В Екатеринбурге будут судить цыган, обокравших пенсионерку почти на полмиллиона рублей

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу группы цыган, обманом похитивших деньги у пожилой женщины, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
По версии следствия, обвиняемые располагали телефонной базой пожилых людей и обзванивали их. Так они установили, что 93-летняя пенсионерка находится дома одна. Звонившая предупредила пенсионерку, что сейчас к ней приедут два социальных работника, и попросила их впустить.
В квартире одна цыганка увела пенсионерку на кухню, якобы заполнить документы на матпомощь. Под вымышленным предлогом замены денег пенсионерку попросили показать какую-нибудь денежную купюру из имеющихся у неё. Пожилая женщина, ничего не подозревая, достала из трельяжа банкноту в 5 тысяч рублей и показала её. Когда она отвлеклась, другой гость проверил трельяж, из которого пенсионерка доставала деньги, и украл оттуда 426 тысяч рублей, положив на их место купюры из «Банка приколов».
«Мужчина и две женщины 1981 года рождения, 1991 года рождения и 1987 года рождения обвиняются в совершении преступления по пп. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба". Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет», — сообщила Марина Канатова.