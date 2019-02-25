В Екатеринбурге арестовали заместителя начальника уголовного розыска

Ленинский районный суд арестовал на два месяца заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу Анатолия Диордия по уголовному делу о вымогательстве денег с наркоторговцев, пишет 66.ru. Его и ещё двоих сотрудников полиции задержали накануне сотрудники свердловского управления ФСБ.

По словам источника, все они были связаны с «крышеванием наркобизнеса», им вменяется получение взятки в особо крупном размере и похищение человека. Ещё один задержанный, по неподтверждённой пока информации, может иметь отношение к фонду «Город без наркотиков». В самом фонде отрицают, что задержанный является их сотрудником.

Официально в СУ СК РФ, УМВД и УФСБ ситуацию не комментируют.

Ранее, в октябре, в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Екатеринбургу прошли обыски. Следственные действия проводили сотрудники СК и ФСБ.

В мае ФСБ задержала двух сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга. В ноябре прошлого года был уволен из органов начальник отделения Верх-Исетского района ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Игорь Гайдакович-Соколюк. Ранее его задержали при получении взятки.