В Екатеринбурге арестовали мужчину, устроившего поножовщину на подпольном застолье

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 39-летнего мужчину, который, несмотря на режим самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции, посетил домашнюю вечеринку и ранил там трёх человек, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По данным следствия, которое ведут сотрудники ОП № 11, в ночь на 21 апреля несколько человек собрались в одном из частных домов Орджоникидзевского района, чтобы вместе распить алкоголь. В какой-то момент вспыхнул конфликт. В итоге арестованный мужчина взял отвёртку и исколол ею троих собутыльников. В пресс-группе полиции уточнили, что обвиняемый был ранее судим.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, в Свердловской области запрещены массовые мероприятия из-за режима повышенной готовности, введённого губернатором в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Свердловской области за сутки официально подтвердились 33 новых случая коронавируса — новые заболевшие были выявлены в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Полевском и Красноуфимске. Общее число заболевших в области — 304 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».