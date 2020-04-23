В Екатеринбурге 9 мая к патрулированию улиц привлекут казаков

В Екатеринбурге 9 мая к охране памятников ВОВ привлекут народные дружины и казаков, несмотря на то, что все торжественные мероприятия Дня Победы перенесены на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД РФ по городу Екатеринбургу Александр Дмитриев.

По его словам, эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса, внесла коррективы в традиционное отмечание первомайского Дня весны и труда и Дня Победы. В то же время свердловские профсоюзы намерены провести в этот день различные акции в формате флешмоба.

В эти дни, отметил Дмитриев, органами правопорядка уделяется особое внимание охране памятников, мемориальных комплексов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Чтобы исключить акты вандализма, наряду с полицией к охране привлекут общественные объединения правоохранительной направленности, народные дружины и казачьи общества. На территории Екатеринбурга насчитывается 134 объекта воинской славы.

На сегодня в Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса. Всего в регионе лабораторно подтверждён 271 случай новой коронавирусной инфекции.

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