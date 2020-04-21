В Екатеринбург прилетел самолёт из Турции с российскими туристами

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга приземлился борт «Уральских авиалиний» с 69 российскими туристами, которые не смогли вовремя вернуться домой из Турции.

В оперативном штабе по распространению коронавируса сообщили, что, помимо свердловчан, в Россию вернулись жители Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края. Все они будут отправлены в обсерватор на ближайшие две недели. По данным Е1.ru, туристов изолируют под Асбестом.

Также 21 апреля в Минкомсвязи сообщили, что запланированный на 22 апреля вывозной рейс из Бангкока в Екатеринбург отложен на неопределённое время.

Напомним, ранее в Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда со 180 туристами. Их поместили в обсерватор, созданный на базе спорткомплекса «Курганово».

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