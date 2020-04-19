В Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда с российскими туристами

В ночь на 19 апреля в Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда, который вернул домой 180 российских туристов из Свердловской и Челябинской областей.

Как пишет Е1.ru, у свердловчан забрали паспорта и доставили их в обсерватор, созданный на базе спорткомплекса «Курганово». Там они проведут ближайшие две недели. 49 челябинцев были вывезены из аэропорта в домашний регион.

«Рейс, прибывший 19 апреля из Таиланда в Екатеринбург со 180 соотечественниками, признан неблагополучным с эпидемиологической точки зрения. Уже при посадке на него было отказано пяти пассажирам в связи с высокой температурой и признаками ОРВИ. Этим обусловлено решение об изоляции остальных пассажиров по прилёте», — пояснили в оперштабе.

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