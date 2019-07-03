В Екатеринбург на саммит GMIS приедут 10 иностранных министров и Владимир Путин

В Екатеринбург на глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 приедут десять иностранных министров и один президент. Об этом Znak.com рассказал источник в оргкомитете подготовки к саммиту. При этом изначально мероприятие позиционировалось как «саммит десяти президентов», но в итоге на него, по последним данным, приедет лишь Владимир Путин.

По данным Znak.com, на сегодня подтверждён визит в Екатеринбург десяти представителей иностранных государств, которые расцениваются как почётные гости: это министр промышленности и торговли Зимбабве Мангалисо Ндлову, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, министр промышленности и горного дела Алжира Джамила Тамазирт, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр, министр промышленности Белоруссии Павел Утюпин, министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян, председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Эмиль Осмонбетов, вице-президент Ирана по науке и технологиям Сурна Саттари и член коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

После того, как летом прошлого года стало известно, что саммит GMIS пройдёт в Екатеринбурге, появилась информация, что на него могут приехать от 10 до 20 лидеров других стран, в частности арабские шейхи, так как организаторами и инициаторами мероприятия являются представители Объединенных Арабских Эмиратов. В результате не подтвердился визит ни одного президента, хотя ещё некоторое время назад рассматривалась возможность визита первых лиц Киргизии и Казахстана. Не приедут на мероприятие и анонсированные ранее арабские шейхи.

Саммит GMIS-2019 начнётся в Екатеринбурге во вторник, 9 июля, и продлится три дня, одновременно с промышленной выставкой «Иннопром». Специально под саммит в уральской столице изменили проект строящегося конгресс-холла, смета которого выросла с 3 млрд рублей до 10 млрд рублей. Для президентов, премьеров и министров иностранных государств отвели все правое крыло здания, в котором также расположен VIP-ресторан. Это крыло будет объектом государственной охраны, оно делалось по требованиям ФСО. Для делегаций предусмотрены отдельный вход и отдельный подъезд к нему. Безопасность будут обеспечивать и снаружи — на территории «Екатеринбург-ЭКСПО» будут разделять потоки машин и установят пункты досмотра транспорта.