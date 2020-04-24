В Екатеринбург из Китая доставили оборудование, производящее 5 млн масок в месяц

В Екатеринбург из Китая сегодня прибыли комплектующие для завода, который будет производить 5 млн защитных масок в месяц, пишут E1.ru и Znak.com. Вероятнее всего, завод будет развёрнут на территории компании «Сима-ленд», владелец которой Андрей Симановский купил предприятие.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщал, что на начало апреля в регионе работало 41 предприятие, которое каждый день производило 45 тысяч медицинских масок, 66,8 тысячи многоразовых тканевых масок, 24,7 тысячи одноразовых марлевых масок, 1,4 тысячи защитных костюмов, 6,8 тысячи медицинских халатов и других средств защиты. Ещё в начале марта в области работали только три таких предприятия.

Напомним, в начале вспышки коронавируса на Урале в регионе резко возник дефицит масок, после чего многие предприятия перепрофилировались на их производство. Сейчас в магазинах региона снова продают маски.

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