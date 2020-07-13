В «Екатеринбург-Экспо» госпитализировали первых пациентов с коронавирусом

В смонтированном в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» мобильном госпитале разместили восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом, со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области пишет Znak.com.

У всех размещённых коронавирусная инфекция средней степени тяжести. Всего в мобильном медицинском комплексе организовано 50 мест для пациентов, около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы, сообщал ранее в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, власти решили организовать мобильный госпиталь в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса ещё весной — в конце апреля Территориальный центр медицины катастроф заключил соответствующий контракт на 190 млн рублей с компанией «Медтехника», связанной с УГМК. Ожидается, что после пандемии мобильный комплекс будет перевезён на территорию центра медицины катастроф как резервный госпиталь для чрезвычайных ситуаций.

За время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 16 127 человек, почти 10 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц, 165 пациентов умерли. За последние сутки было зафиксировано 218 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».