В двух посёлках под Нижним Тагилом закрылись единственные аптеки

С 15 ноября в посёлках Висиме Горноуральского городского округа и Уральце, относящемся к Нижнему Тагилу, одновременно закрылись единственные аптеки. Теперь жители этих населённых пунктов вынуждены ездить за лекарствами первой необходимости в Нижний Тагил.

«Моя мама постоянно проживает в Висиме, — рассказала АН “Между строк” тагильчанка Юлия. — О том, что в Висиме и Уральце одновременно закрылись обе аптеки, она узнала от знакомых. Разговоры об этом ходили, но всё равно для местных жителей это стало неожиданностью. Оба населённых пункта довольно большие. Правда, дачники уже съехали, но там проживают пенсионеры и мамочки с детками. Ни парацетамол, ни аспирин теперь негде купить. Хорошо тем, у кого есть автомобили или дети часто навещают. Жители обратились к главе посёлка, написали письмо в администрацию Горноуральского городского округа, но от них тишина. Получается, что мне теперь придётся раз в неделю маме привозить все необходимые лекарства».

В Висимской территориальной администрации АН «Между строк» пояснили, что обе аптеки принадлежали ООО «Лекарства Тагила».

«Предприниматель решил закрыть обе торговые точки по собственному желанию, — говорит глава поселковой администрации Ольга Субботина. — Он посчитал, что так будет ему выгоднее. Мы с ним пытались всячески договориться, но он собственник, мы ему приказывать не можем. Мы написали письма нескольким аптечным сетям, но пока конкретного ответа нам никто не дал. Помещение, которое он арендовал, находится в муниципальной собственности, плата за неё была совсем небольшая, всего 4000 рублей в месяц, поэтому нельзя сказать, что мы его как-то вынудили закрыться».

По мнению чиновницы, причиной, по которой предприниматель решил свернуть свой бизнес, стали предстоящие изменения в законодательстве в сфере торговли лекарственными средствами.