В детском лагере под Екатеринбургом обнаружили коронавирус

В детском лагере «Красная гвоздика» в Сысерти у одного из сотрудников учреждения подтвердился коронавирус, со ссылкой на оперативный штаб пишет E1.ru.

По данным штаба, перед началом смены всех работников лагеря проверяли на COVID-19 и у всех были отрицательные результаты. Признаки ОРВИ у заражённого появились уже после заезда в лагерь, его сразу же изолировали и протестировали повторно, новый анализ уже подтвердил коронавирус.

«Такая ситуация может возникнуть, например, в случае, когда на момент взятия материала в первый раз инкубационный период болезни ещё не прошёл, и результат оказался отрицательным. Отряд, с которым контактировал заражённый, изолирован от других детей и сотрудников лагеря. Проведена санитарная обработка всех помещений. Порядок дальнейших действий оперативно согласуется в настоящий момент профильными ведомствами», — прокомментировали ситуацию в оперштабе.

На сегодняшний день Свердловская область находится в первой пятёрке регионов по темпам ежедневного прироста заражения коронавирусом, за последние сутки в области подтвердилось 263 новых случая. Всего с начала пандемии зафиксировано 16635 случаев коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».