В детских садах Нижнего Тагила открылись группы с 14-часовым пребыванием детей сотрудников «Уралвагонзавода»

В Нижнем Тагиле в объединении дошкольных учреждений «Детство» открылись группы продлённого дня для детей сотрудников «Уралвагонзавода», которых перевели на 12-часовую рабочую смену. Ребёнок сможет находиться в таких группах по 14 часов. Родителям достаточно предоставить только справку с завода.

«Продлёнки» начали функционировать с конца сентября, сейчас дежурные группы работают по 14 часов (с 07:00 до 21:00) в будние дни и 12 часов (с 07:00 до 19:00) в субботу. Чтобы ребёнку было легче переносить такой режим, в детском саду в вечернее время с детьми проводятся спокойные игры в соответствии с возрастом. Для воспитанников, пребывающих в детском саду 14 часов, предусмотрен ужин. Количество групп и детей ежедневно меняется и зависит от потребности родителей.

«С работниками детских садов заключены дополнительные соглашения к трудовому договору об изменении графика работы. Потребность в дополнительных воспитателях отсутствует», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Аналогичные группы с 6 октября планируется открыть в объединении дошкольных учреждений «Гармония».

Напомним, «Уралвагонзавод» выполняет гособоронзаказ на военную технику. В связи с этим сотрудников цехов, выпускающих оборонную продукцию, с конца августа перевели на 12-часовой рабочий день.