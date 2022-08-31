В Нижнем Тагиле танковые цеха «Уралвагонзавода» переходят на особый режим работы

Сотрудников «танковых» подразделений «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») переводят на особый режим работы. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, это связано с выполнением государственного оборонного заказа (ГОЗ).

«Ввиду значительного увеличения объёмов важнейших для обороноспособности страны задач руководством УВЗ принято решение о переводе сотрудников, задействованных в выполнении государственных контрактов, на особый режим работы. Это означает, что сотрудники, выполняющие работы по ГОЗ, в связи с производственной необходимостью могут привлекаться к сверхурочным работам», — пояснили на УВЗ.

При этом работникам, выполняющим работы по ГОЗ, дополнительно введена надбавка к действующим тарифным ставкам в размере 35%.

«Нововведение касается не только работников механосборочного, но и металлургического и вагоносборочного производств, которые задействованы в выполнении работ по ГОЗ. Также внедрена система временных переводов в подразделения механосборочного производства из других подразделений предприятия, организовано переобучение и повышение квалификации за счёт работодателя», — сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, в середине августа «Уралвагонзавод» посетил министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщала пресс-служба министерства обороны, целью визита Шойгу была проверка соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа.

На прошлой неделе индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что ряд предприятий госкорпорации переходят на работу в несколько смен без летних отпусков для выполнения гособоронзаказа.