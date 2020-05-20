В детских садах Нижнего Тагила откроют ещё 270 дежурных групп

С завтрашнего дня, 21 мая, в Нижнем Тагиле начнут поэтапно открывать дополнительные дежурные группы в детских садах, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на мэрию. Дети, родители и педагоги будут соблюдать все необходимые требования Роспотребнадзора — ежеутренние измерения температуры, проверка на наличие признаков ОРВИ, а также регулярная обработка помещений дезинфицирующими средствами.

Сегодня в городе открыты 58 групп в 18 детских садах, их посещают 626 дошкольников. В мэрии сообщают, что в ближайшее время дежурные группы появятся в каждом садике. Добавится 270 групп, в каждой из которых должно находиться не более 12 человек. Напомним, лишь недавно детей, которые посещают дежурные группы, стали выпускать гулять на улицу.

О порядке и условиях посещения дошкольных учреждений более подробно сообщается на сайте управления образования Нижнего Тагила. Здесь можно найти форму заявления для приёма в дежурную группу. На электронную почту детского сада также необходимо отправить справки с места работы обоих родителей с указанием графиков занятости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».