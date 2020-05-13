Изолированные в Тагиле. Замглавы города по соцполитике Валерий Суров — о напряжённой работе, открытии детских садов и банных посиделках

Валерий Суров, курирующий соцблок в тагильской администрации, как всегда, на посту и в любой момент готов приступить к работе. Сегодня он является заместителем не только главы города, но и руководителя оперштаба по борьбе с коронавирусом. Поэтому лучше многих знает, насколько серьёзна ситуация с распространением новой инфекции в Нижнем Тагиле. Накануне он встретился с журналистом АН «Между строк» и рассказал о важности соблюдения масочного режима, бытовых жалобах тагильчан, открытии детских садов и лесной самоизоляции.

50 грамм водки или коньяка никому ещё не помешали

Работы стало больше с моральной точки зрения. Это касается непонимания той ситуации, которая сейчас происходит, и того, как она будет развиваться дальше. Особенно много обращений от людей было в первое время после введения режима самоизоляции. Они не понимали, что и как им делать, куда бежать, для чего вообще все эти меры были введены. Поэтому приходилось на 90% заниматься только разъяснительной работой. Говорить-говорить-говорить-говорить-говорить.

В первую неделю резкого негатива не было, все старались отнестись к происходящему с пониманием. Но чем дольше продолжался режим самоизоляции, тем люди становились немножко злее. Понятно, по каким причинам. Большую часть времени многим теперь приходится находиться дома. Кто-то переживает из-за того, что сегодня не может работать. Голова забита вопросами, чем всё это закончится и чем он будет кормить семью. У кого-то дети заканчивают учебный год, им нужно поступать в институт. Вот эти все жизненно важные бытовые вопросы, конечно, людей тяготили. Тяготят они и сейчас, что создаёт немножко напряжённую обстановку, именно моральную.

Как спасаюсь от напряжения, когда прихожу домой? Русским языком сказать? Кто бы и что бы мне ни говорил, но 50 грамм водки или коньяка никому ещё не помешали. У всех организмы разные, у кого-то алкоголь понижает иммунитет, у кого-то повышает (смеётся. — Прим. ред.). У меня не понижает точно.

Мы вынуждены открыть детские сады

Думаю, немного времени остаётся до того момента, когда мы вынуждены будем открыть детские сады. Если президент снимает все ограничения, соответственно, в ближайшее время люди пойдут работать, детишек нужно будет куда-то пристраивать. Сейчас дети ходят только в дежурные группы. Ранее они не гуляли, им запрещалось выходить на улицу. Мы проблему решили, с этой недели дети у нас наконец пойдут гулять. Один раз в неделю мы должны обрабатывать группы и территорию, где играют детки. От клещей мы давно всё обработали.

В среду днём будет видеоконференция у главы [города Владислава Пинаева] с губернатором, и там какие-то вопросы, может быть, станут нам более понятны. Нас сегодня, конечно, напрягает то, что мы сильно выросли за последние полторы недели по заболевшим. Только вчера было плюс 11 заболевших. Всё серьёзно, поэтому нужно продолжать соблюдать масочный режим, дистанцию и при возможности самоизоляцию.

Готовим загородные лагеря для принятия детей

Сейчас мы потихонечку готовим детские лагеря для принятия детей. Те люди, которые у нас закреплены за загородными лагерями, занимаются уборкой и подготовкой территории. Определён подрядчик, который будет заниматься противоклещевой обработкой. На этой неделе мы её начнём. Если ограничительные меры по завозке детей в загородные лагеря снимут, мы должны быть готовы к их приёму.

Есть проблема, связанная с прививками от клещевого энцефалита. Детям пока не могут поставить их. Но это проблема не только нашего города, по всей России наблюдаются сложности с иммуноглобулином. На уровне губернатора, области данный вопрос уже поднимался, сейчас его решают. Но, хочу отметить, у многих детишек прививки трёхгодичные, малое количество детей попадает под ревакцинацию. Больше эта проблема касается взрослых.

С семьёй общаюсь только после душа

Я обязательно соблюдаю масочный режим, использую дезсредства, ношу перчатки. При входе в помещение сразу же мою руки, могу за день помыть их 5 раз, а может, и 10 раз, всякое бывает. По окончании работы, когда прихожу домой, сразу переодеваюсь, ныряю в душ, а потом уже общаюсь с семьёй. Родные тоже пользуются масками и респираторами, перчатками. Стараемся как можно больше времени находиться в доме.

Сегодня нет возможности у каждого человека проверить себя на наличие заразы. Для морального спокойствия, что ты никого не заразишь, для того, чтобы предостеречь людей, которые находятся рядом с тобой, лучше надевать маску. Если она есть, то её нужно носить и на улице, и в помещении, это моё мнение. Я, единственное, снимаю маску, когда еду за рулём в машине, когда я там один. Сейчас ситуация с ценами на маски в Екатеринбурге стабилизировалась, думаю, скоро и в Нижнем Тагиле стоимость упадёт.

От банных посиделок пришлось отказаться

Уже в течение многих лет мы встречались с друзьями по пятницам в бане, рабочая ситуация позволяла. Сейчас мы все отказались от банных посиделок, группами по крайней мере. Мы ходили в баню всегда тремя семьями, но теперь решили немножко себя и других предостеречь. В выходные, если меня не дёргают, я стараюсь уезжать в лес. Если не получается из-за работы, здесь самоизолируюсь.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».