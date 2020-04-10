В детских садах Нижнего Тагила организуют дежурные группы (СПИСОК)

В тагильских детских садах организуют дежурные группы, наполняемость каждой из которых не будет превышать 12 человек. Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном на официальном сайте Нижнего Тагила. Садики будут работать для детей, чьи родители трудятся в службах жизнеобеспечения и непрерывно действующих организациях.

«Необходимо обеспечить проведение руководителями организаций, в которых функционируют дежурные группы, необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Рекомендовать главному врачу Детской городской больницы обеспечить присутствие медицинских работников в муниципальных дошкольных учреждениях в период функционирования созданных в них дежурных групп, в том числе при ежедневном осмотре детей во время утреннего приёма», — говорится в постановлении.

Дежурные группы организуют в 19 детских садах. Они будут работать с 13 апреля с 7:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев говорил, что для решения вопроса о предоставлении места ребёнку в дежурной группе необходимо обратиться непосредственно к своему работодателю. Он должен решить данный вопрос с управлением образования муниципалитета.

«К нам поступает большое количество заявок от желающих отвести ребёнка в детский сад, — отмечал на днях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Это связано в том числе и с расширением списка предприятий и магазинов, которые сегодня могут работать. Получается такая медаль о двух сторонах. Мы сейчас до конца недели дезинфицируем наши детские сады и школы, пока там нет детей. Параллельно управление образования собирает информацию о потребности таких услуг. И мы с понедельника уже будем готовы открыть дежурные группы».

О порядке и условиях посещения дошкольных учреждений более подробно сообщается на сайте управления образования Нижнего Тагила. Здесь можно найти форму заявления для приёма в дежурную группу.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».