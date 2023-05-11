В деревне под Нижним Тагилом в частном доме заживо сгорели два человека

Накануне, 10 мая, в деревне Корнилова Горноуральского городского округа в частном доме заживо сгорели двое мужчин. Трагедия произошла в 21:21 на улице Октябрьской. Огонь распространился на площади 167 квадратных метров и уничтожил загородный дом, надворные постройки, баню, гараж и две конюшни без лошадей, сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём.

До прибытия спасателей в тушении пламени принимала участие добровольная пожарная дружина села Южаково. Уже в 21:27 на место ЧП прибыло первое пожарное подразделение, и в 22:23 огонь локализовали. В тушении были задействованы 8 человек личного состава дежурных караулов и 4 единицы спецтехники. Во время разборки сгоревших конструкций пожарные обнаружили 59-летнего погибшего мужчину, чуть позже нашли тело второго пострадавшего, ему было 63 года.

По словам соседей, хозяин дома неоднократно курил в комнате в нетрезвом виде. Сейчас по факту случившегося дознаватели проводят проверку, устанавливаются виновные, выясняются обстоятельства.

Отметим, в минувшие праздники, 9 мая, в 12:00 на территории лесного фонда Николо-Павловского лесничества на площади 120 га горел лес. В тушении пожара принимали участие 69 человек, 20 единиц техники. Локализовали возгорание на площади 432 га в тот же день в 20:00. Помимо этого, вчера утром вспыхнул лес на территории Нижнетагильского городского лесничества. В 09:30 пожарные начали тушить пламя на площади 4 га. Были привлечены 85 человек из числа работников лесоохраны, уральской авиационной охраны, в тушении огня помогали сотрудники государственной противопожарной службы, МУП «Тагилдорстрой» и волонтёры. Было задействовано 19 единиц техники. Пламя локализовали 10 мая в 19:00 на площади 4,8 га. Напомним, что на прошедшей неделе, 6 мая, в Нижнем Тагиле из-за неисправного аккумулятора для страйкбольного оружия сгорела квартира. Хозяин успел позвать на помощь соседей и не пострадал.