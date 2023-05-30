В деревне под Нижним Тагилом хозяева горевшего дома получили ожоги I и II степени при попытке самостоятельно потушить пожар

В минувшие выходные в деревне Беляковка, расположенной под Нижним Тагилом, в пожаре пострадали два человека. Инцидент произошёл 27 мая в 06:58 в частном доме на улице Молодёжной. Предполагаемая причина ЧП — неисправность электропроводки. Как сообщают в МЧС, о пожаре стало известно от соседей пострадавших.

Инцидент произошёл ночью, когда семья спала. Хозяйка дома проснулась от постороннего шума и решила посмотреть, что случилось. Распахнув дверь в крытый двор, женщина увидела пламя. Хозяева дома своими силами пытались потушить огонь и поэтому вовремя не эвакуировались: 58-летняя женщина получила термические ожоги верхних и нижних конечностей II степени (5% тела), у её 59-летнего мужа термический ожог спины I степени (6% тела).

До прибытия МЧС с пламенем боролась добровольная пожарная дружина деревни. В тушении были задействованы четыре единицы спецтехники, восемь человек личного состава дежурных караулов.

Огонь уничтожил кровлю, чердачное перекрытие и надворные постройки. Повреждены стены и домашнее имущество внутри дома. Площадь пожара составила 148 квадратных метров.

Ущерб устанавливается. Выясняются подробности и причины происшествия.