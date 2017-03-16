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16 Мар 2017 15:37 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

В день рождения губернатор Куйвашев просит помочь фонду «Живи, малыш»

16 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает свой 46-й день рождения. За несколько дней до этого он попросил о подарках – вместо дорогих презентов помочь уральским благотворительным фондам, чьи подопечные нуждаются в медицинской помощи. В их число вошёл и нижнетагильский фонд «Живи, малыш».

«Три года назад у нас появилась прекрасная традиция – в середине марта всем миром помогать нашим свердловским ребятишкам – подопечным благотворительных фондов “Мы вместе”, “Русфонд”, “Живи, малыш”, фонда Чулпан Хаматовой “Подари жизнь” и других. Давайте и в этом году сделаем такой действительно важный и нужный подарок», – написал Евгений Куйвашев в Instagram.

В прошлом году на счёт благотворительного фонда «Живи, малыш» 16 марта было переведено «подарочных» 300 тысяч рублей. Среди перечисливших средства детям – экс-министр по управлению госимуществом региона Алексей Пьянков, члены «Деловой России» и другие представители бизнес-сообщества Среднего Урала. Из 300 тысяч рублей порядка 50 тысяч «Живи, малыш» направил на оплату курса реабилитации 6-летнего Кости Рачинского. Всего за четыре с половиной года работы фонду удалось помочь сотням тяжелобольных детей из многих городов России. Сейчас срочная помощь нужна годовалой Маше Целиковой (врождённый порок сердца), 3-летней Софии Сыресиной (ДЦП) и 10-летнему Матвею Акулову (эпилепсия).

В прошлом году после призыва главы региона более 200 тысяч рублей перевели также в службу бесплатного такси для детей-инвалидов в Нижнем Тагиле, которая была запущена в начале марта 2016 года. На этот уникальный для города проект деньги требуются постоянно: полное содержание спецмашины и зарплата водителю. С начала проекта команде фонда удалось решить вопрос транспортной доступности для 145 детей, возможности здоровья которых ограничены.

И продолжается сбор средств для запуска службы социального такси в Екатеринбурге, на данный момент необходим один миллион рублей.

За каждый денежный сбор фонд «Живи, малыш» отчитывается в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.

Агентство новостей «Между строк»

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