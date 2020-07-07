«В день по три уголовных дела». В Нижнем Тагиле жертвами интернет-мошенников всё чаще становятся люди среднего возраста

За первое полугодие 2020 года в МУ МВД России «Нижнетагильское» было возбуждено 630 уголовных дел по фактам совершения мошенничеств с использованием средств мобильной связи и IP-технологий. По данным МУ МВД «Нижнетагильское», анализ изучения уголовных дел показал, что именно мошенничества с банковскими картами является самым распространенным видом преступлений. Злоумышленникам легко удаётся подменить телефонный номер, сделав его максимально похожим на номер горячей линии банковской организации.

«Представляясь сотрудниками банка, мошенники просят предоставить подробную информацию о банковской карте, а после того как её получают, выводят денежные средства с лицевого счета потерпевшего. Не редки случаи, когда граждане рассекречивают данные своих карт и паролей, в тот момент, когда злоумышленник предлагает оплатить покупку, которая размещена на сайте объявлений, потерпевшим. Возрастная категория лиц, обманутых мошенниками с начала текущего года понизилась с 50-70 лет до 30-50 лет, в связи с тем, что злоумышленники придумывают все новые и изощренные мошеннические схемы, тем самым не вызывая подозрений даже у молодых граждан», - говорят в полиции.

Размер похищенных злоумышленниками денежных средств варьируется от 10 000 до 100 000 000 рублей. В правоохранительных оргагах уточняют, что как правило хищение денежных средств, осуществляется при неоднократной попытке переводов денежных сумм посредством платежных терминалов.