В День металлурга в Нижнем Тагиле перекроют центральные улицы

В субботу, 15 июля, в Нижнем Тагиле на период проведения праздничного фейерверка, посвященного Дню металлурга, будет перекрыто движение по центральным улицам. Об этом сообщили специалисты «Центра организации дорожного движения».

с 22:00 до 00:00 будет закрыто движение на улице Горошникова от проспекта Мира до улицы Красноармейской, а также на улице Пархоменко от проспекта Строителей до улицы Горошникова.

Автобусы и трамваи будут ходить до 01:00. Наружное освещение на улицах Горошникова и проспекте Ленина будет работать до 01:30.