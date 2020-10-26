В День анимации музей искусств предлагает отправиться в мультипликационное путешествие

В субботу, 31 октября, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдёт праздничная программа «Путешествие в страну мультфильмов», посвящённая Международному дню анимации. Для зрителей подготовили мастер-классы по созданию необычных фонарей, концерт с песнями из известных мировых мультфильмов и конкурс костюмов анимационных героев.

«Мультипликация — особенный вид искусства, интересный, яркий и красочный. Увлекательные сюжеты и истории, талантливая работа художников и актёров дубляжа, запоминающиеся и добрые песни и мелодии — за это и многое другое мы так любим мультфильмы», — говорят в музее искусств.

Праздник начнётся в 15:00 с мастер-классов по изготовлению сказочных фонариков. В начале занятия посетители смогут продумать образ и характер своего произведения, а в конце вечера все участники зажгут фонари в сквере музея.

В 16:00 пройдёт концерт, посвящённый известным песням из советских мультфильмов и мультипликации Disney. Для зрителей выступят тагильские музыканты Антон и Ольга Серебренниковы и Олег Вахрушев.

Также сотрудники музея проведут конкурс на лучший анимационный костюм. Всех запоминающихся гостей торжества ждут ценные призы.

Международный день анимации в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится 31 октября с 15:00 на Уральской, 7 и 4. Организаторы просят заранее записаться по телефону: 8 (3435) 25-26-47 или в личных сообщениях в группе музея искусств.