В Демидовской больнице прокомментировали обвинения депутата Марии Лисиной в непрофессионализме

Главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников прокомментировал ИА «Все новости» обвинения депутата гордумы Нижнего Тагила Марии Лисиной в адрес персонала учреждения.

Он отметил, что узнал о жалобе на своих подчинённых только из СМИ, а также рассказал, что в пятницу утром совершил обход со своими заместителями по всем палатам учреждения, общался с пациентами, но не нашёл подтверждения информации, которую сообщила Мария Лисина.

«Мне жаль, что депутат вместо того, чтобы обратиться ко мне и высказать свои претензии, сразу же отправилась публиковаться. Человек [Мария Лисина], не имеющий медицинского образования, неверно сообщил интернет-изданию свой диагноз и диагнозы других пациентов больницы. Во время обхода я общался с ними, они огорчены тем, что материал опубликован без их согласия. Также мы выяснили, что информация об обращении медперсонала с больными, о котором говорила народная избранница, не находит подтверждения среди пациентов», — рассказал Сергей Овсянников.

Главврач подчеркнул, что «в связи с публикацией в СМИ проводится полная проверка в больнице», результаты которой должны быть готовы к середине следующей недели.

Напомним, накануне депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина написала в свердловский Минздрав жалобу на сотрудников травматологического отделения Демидовской городской больницы из-за «вопиющего безобразия». Девушка хочет добиться привлечения к дисциплинарной ответственности заведующей приёмным покоем хирургического корпуса Людмилы Ковригиной. По мнению депутата, из-за действий Ковригиной у неё ухудшилось состояние здоровья.

В больницу Мария Лисина попала сразу после новогодних праздников. 12 января, катаясь на коньках на стадионе «Салют» на Старателе, она оступилась и упала, сломав ногу в трёх местах.