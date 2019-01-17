«Врачи готовили меня к операции, не понимая, что у меня не один перелом, а три». Тагильский депутат Мария Лисина пожаловалась в Минздрав на ужасное отношение персонала Демидовской больницы

Депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина написала в свердловский Минздрав жалобу на сотрудников травматологического отделения Демидовской городской больницы из-за «вопиющего безобразия». Девушка хочет добиться привлечения к дисциплинарной ответственности заведующей приёмным покоем хирургического корпуса Людмилы Ковригиной. По мнению депутата, из-за действий Ковригиной у неё ухудшилось состояние здоровья. В больницу Мария Лисина попала сразу после новогодних праздников. 12 января, катаясь на коньках на стадионе «Салют» на Старателе, она оступилась и упала, сломав ногу в трёх местах.

«Я просто каталась по идеально ровному льду в новейших, хорошо наточенных прогулочных коньках и оступилась, — рассказала АН “Между строк” Мария Лисина. — Быстро я при этом не ехала в тот момент, никаких тройных тулупов не делала. Начала падать назад, зацепилась носочком, подвернула стопу... Я готовилась к поездке на Байкал с туристическим клубом “Азимут”, очень хотела отправиться в коньковый поход по льду озера. Запланировала это ещё в мае 2018 года, у нас набралась команда — 13 человек. На Старателе проходили тренировки к походу. Нужно было просто наезжать километраж, чтобы ноги привыкали, не уставали, потому что на Байкале нам пришлось бы семь дней идти на коньках. Но судьба распорядилась иначе. Как сказал инструктор, не мы, а Байкал выбирает, кого сейчас принять, а кого нет. Видимо, я к этому ещё не готова. И хорошо, что я сломала ногу здесь, а не там».

В своей жалобе в Министерство здравоохранения Свердловской области Лисина пишет, что изначально врачи сообщили ей о переломе ноги только в одном месте. Пролечившись в Демидовской больнице несколько дней, депутат написала отказ от госпитализации и перевелась в Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.

«В выписке я с удивлением обнаружила, что мне проводили физиотерапию и делали анализ мочи, чего по факту не было. В госпитале Тетюхина мне повторно сделали снимки, и оказалось, что у меня не один перелом, а три. Два — большой берцовой кости, ближе к колену и к стопе, то есть кость сломана винтообразно. И малая берцовая кость тоже сломана. То есть врачи другой больницы меня готовили к операции, даже не понимая, что у меня вовсе не один перелом, а три. Это полная жесть», — рассказала депутат.

Мария Лисина признаётся, что не все, как она, могут отказаться от услуг одного медучреждения и перевестись в другое. В палате вместе с ней лежали ещё три пациентки. Одной из них оказалась женщина, чьи шестимесячные сыновья-близнецы, свекровь и муж погибли в страшной аварии под Нижним Тагилом. В ДТП жительница Алапаевска Анна Дмитриева получила перелом таза и руки, после чего изначально была введена в искусственную кому. По словам Марии Лисиной, выжившая в аварии женщина не получала необходимой медицинской помощи и ухода.

«Помимо того, что Анна была полностью обездвижена, на лице у неё были швы и осколки от лобового стекла. Швы были сняты 15 января (авария была 3 января), а осколки пришлось доставать родственникам, которые приходили навещать девушку. В силу состояния здоровья она не могла себя обслуживать: принимать пищу и посещать туалет. Медперсонал игнорировал её потребности, и в отсутствии родственников я помогала обслуживать больную: кормила, ставила утку. Абсолютное равнодушие работники отделения проявляли не только к этой пациентке. В отделении много пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться, но медперсонал это не заботило. Я просила помощи у пациентов из соседней палаты, чтобы добраться до туалета. Выяснилось, что у медсестёр также нет элементарных лекарств от давления или температуры! То есть они даже не могли помочь людям медикаментами», — отметила Мария Лисина.

«Отдельная тема — это общение персонала с пациентами. Ни о каком человеческом уважении там нет и речи. Медсёстры в присутствии заведующего отделением или других медиков не стесняются в выражениях в отношении пациентов. (…) Из-за вопиющего безобразия в этом отделении мне пришлось отказаться от дальнейшего лечения в этой больнице. Сотрудниками травматологического отделения был нанесён колоссальный моральный вред моему здоровью», — пишет в Минздрав Лисина.

После того как депутат описала условия содержания пациентов в Демидовской горбольнице в нескольких постах в соцсетях, тагильчане прислали ей множество отзывов. Не только друзья, но и незнакомые люди рассказали о тех вещах, которые пришлось пережить им или их родственникам, лечившимся в Демидовской.

«Меня бомбит, рвётся сердце от того, что люди находятся в таком состоянии. Они финансово не могут позволить себе сделать дорогостоящую операцию, страховки у них нет, и они вынуждены всё это терпеть. У меня бабушка лежала в этом отделении, и я просто представляю, что там творилось, как с ней обращались... Когда только приходишь, тебе все улыбаются, а на самом деле там такой вообще ад!»

Мария отметила, что медперсонал не узнал её, поэтому она увидела атмосферу изнутри «без цензуры». После того как женщина сообщила врачу, что в рамках своих депутатских полномочий постарается привлечь персонал к дисциплинарной ответственности, с ней стали общаться совсем по-другому.

«Но у меня сердце кровью обливается за простых людей. Я-то уехала оттуда, а этот ад там будет твориться и дальше. Поэтому я эту ситуацию так не оставлю», — обещает Лисина.

Она готова принимать жалобы горожан на содержание в медицинских учреждениях города, перенаправлять их в Минздрав и контролировать дальнейшие разбирательства, чтобы «не спустить всё на тормозах».

Жалобы горожан готова принимать помощник депутата Ольга, её телефон: 8 (904) 166-48-69.