В Дагестане школьники пожарили шашлык на Вечном огне (ВИДЕО)

Несколько подростков жарили шашлык на Вечном огне в парке Ленинского комсомола в Махачкале, сообщает в своём Instagram управление МВД по республике Дагестан.
«Подростки жарили куриные окорочка и танцевали на памятнике "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне". На замечания о том, что подобное поведение недопустимо, в ответ смеялись и продолжали», — рассказали в ГУ МВД региона.
Шокирующее видео снято сегодня в парке "Ленинского комсомола" в Махачкале. Подростки жарили куринные окорочка и танцевали на пямятнике "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне". На замечания о том, что подобное поведение недопустимо, в ответ смеялись и продолжали. По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка, родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности. @mvd.dagestan #МВДДагестан
В полиции по факту происшествия проводят проверку, полицейские обещают, что родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности.
Осенью 2019 года сразу в двух городах Свердловской области — Нижнем Тагиле и Серове — школьники осквернили мемориалы памяти павшим в Великой Отечественной войне. В Нижнем Тагиле школьники сожгли в Вечном огне живые цветы, а в Серове подожгли стоявшие на мемориале венки.