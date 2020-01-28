В Дагестане школьники пожарили шашлык на Вечном огне (ВИДЕО)

Несколько подростков жарили шашлык на Вечном огне в парке Ленинского комсомола в Махачкале, сообщает в своём Instagram управление МВД по республике Дагестан.

«Подростки жарили куриные окорочка и танцевали на памятнике "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне". На замечания о том, что подобное поведение недопустимо, в ответ смеялись и продолжали», — рассказали в ГУ МВД региона.

В полиции по факту происшествия проводят проверку, полицейские обещают, что родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности.

Осенью 2019 года сразу в двух городах Свердловской области — Нижнем Тагиле и Серове — школьники осквернили мемориалы памяти павшим в Великой Отечественной войне. В Нижнем Тагиле школьники сожгли в Вечном огне живые цветы, а в Серове подожгли стоявшие на мемориале венки.