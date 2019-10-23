Мэрия Серова подала в суд на родителей мальчиков, которые подожгли венки на мемориале ВОВ

Администрация Серова направила в районный суд иск о солидарном взыскании 138 тысяч рублей с родителей, чьи дети летом этого года подожгли венки у городского Вечного огня. Из-за хулиганства обгорели плитка и памятник.

Пожар у Вечного огня в Серове произошёл вечером 11 июня, пишет Znak.com. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, огонь повредил венки и стелу мемориального комплекса. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое мальчиков сначала вытащили один венок из общей кучи и начали его пинать. Затем один из мальчиков вытащил из венка палку, подпалил её на Вечном огне и вернул на место. Чтобы огонь распространялся сильнее, дети раздували его. Увидев, что цветы начали пылать, школьники убежали.

После происшествия мемориал закрыли на ремонт, а родителей оштрафовали на 300 рублей по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). Как ранее писала газета «Глобус» со ссылкой на председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ольгу Набиуллину, родители вину признавали и соглашались на возмещение ущерба.

Подобный инцидент произошёл в сентябре в Нижнем Тагиле. Ученики школы № 70 осквернили Вечный огонь на площади Славы: они сожгли в нём живые цветы, которые ранее были принесены в память о погибших в Великой Отечественной войне. Прохожий снял хулиганов на видео.