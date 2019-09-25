В Нижнем Тагиле школьники осквернили Вечный огонь на площади Славы (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле ученики школы № 70 осквернили Вечный огонь на площади Славы: они сожгли в нём живые цветы, которые ранее были принесены в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом АН «Между строк» рассказал свидетель произошедшего, попросив не указывать его имя и фамилию. Мужчина прислал в редакцию видео, на котором запечатлены двое из трёх участников инцидента.

«Гулял, подошёл к Вечному огню, увидел догорающий букет, — рассказал очевидец произошедшего. — Вспомнил, что только что около него играли школьники, подошёл побеседовал с ними».

Видео было снято в конце прошлой недели, 20 сентября. Серьёзного наказания за осквернение мемориала школьникам удастся избежать в силу своего возраста. В ближайшее время с маленькими хулиганами и их родителями проведут профилактическую беседу специалисты подразделения по делам несовершеннолетних.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» напомнили, что активная гражданская позиция должна заключаться не только в съёмке видеоролика и отправке его в СМИ. Если вы стали свидетелем какого-либо правонарушения, нужно обязательно сообщить о нём в полицию, чтобы её сотрудники, опираясь на ваши свидетельские показания, своевременно могли установить полную картину произошедшего.