В Дагестане сгорели два торговых центра (ВИДЕО)

В дагестанском Кизляре сгорели два торговых комплекса, со ссылкой на представителя городской администрации пишет РИА Новости.

«Сгорели два здания: это торговый центр "Планета люкс" и "Союз". Кроме того, пострадали несколько маленьких магазинов, которые расположены возле них», — рассказала собеседница агентства.

По словам представителей городской администрации, сначала огнём было охвачено здание одного ТЦ. По информации ТАСС, площадь пожара в кизлярском ТЦ достигла 8 тысяч квадратных метров, огонь распространился на соседние здания. Сейчас общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

Отмечается, что здание горящего торгового центра расположено в центральной части города, вокруг находится много других торговых построек. Информации о пострадавших нет.

«Здание находится в районе центральной автостанции, центрального рынка. Рядом с десяток магазинов. Есть риск, что, если вовремя не локализовать, пламя перекинется на соседние здания», — сказали в мэрии.

Это второе возгорание в ТЦ за сегодня — утром в Екатеринбурге загорелся торговый центр «Карнавал». На место выезжали 18 единиц техники, 80 спасателей. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерове произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В результате возгорания погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, главный государственный инспектор страны по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что в России была приостановлена работа 315 торгово-развлекательных центров после проверок государственного пожарного надзора.