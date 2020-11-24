В Дагестане арестовали начальника отдела полиции по подозрению в подготовке терактов в Москве

Суд Москвы на 1,5 месяца арестовал начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Его подозревают в соучастии при подготовке взрывов в московском метро в 2010 году.

Как пишут «Ведомости», утром 23 ноября стало известно, что Исаева задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с сотрудниками московского управления Следственного комитета. В этот же день суд удовлетворил требование прокурора и заключил Исаева под стражу.

По версии следствия, Исаев был участником запрещённой в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009 и 2010 годах, пользуясь служебным положением, Исаев передавал террористам информацию о работе Кизлярского отделения полиции и спецоперациях против незаконных вооружённых формирований. По данным следствия, задержанный лично несколько раз перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и привёз смертницу с самодельным взрывным устройством в Кизляр, чтобы она могла оттуда поехать в Москву и совершить теракт. Тогда погибли 39 человек, больше сотни получили ранения.