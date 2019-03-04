В Чёрном море прекратился пожар на втором танкере, горевшем более месяца

На судне «Маэстро» — одном из двух иностранных танкеров, загоревшихся в Чёрном море больше месяца назад, — прекратился пожар, со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота пишет «Интерфакс».

«Горение вчера прекратилось в 18:50, это был последний очаг», — сказал собеседник.

Рядом с танкерами сейчас находится судно Росморречфлота, которое обеспечивает их безопасность.

Ранее, 28 февраля, стало известно о том, что пожар потушен на первом танкере «Канди».

Напомним, два судна со сжиженным газом «Канди» и «Маэстро» загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

По предварительным данным, пожар произошёл во время передачи топлива с борта на борт. Источники «Интерфакса» предполагали, что танкеры работали по «серым схемам» и, возможно, нарушили технику безопасности. Члены экипажей — граждане Индии и Турции, в результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).