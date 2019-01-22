СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на танкерах в Керченском проливе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по факту гибели людей при пожаре на танкерах в Керченском проливе, пишет «Интерфакс».

Два судна, в том числе танкер-газовоз, загорелись накануне вечером в районе Керченского пролива.

«Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошёл взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль», — сказал собеседник «Интерфакса».

По уточнённой информации Росморречфлота, погибли 10 человек. Ещё 12 были спасены, другие 10 официально числятся пропавшими без вести.