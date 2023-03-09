В Чите при взрыве газа в многоэтажном жилом доме пострадали шесть человек (ВИДЕО)

Сегодня утром в Чите (Забайкальский край) взорвался газ в пятиэтажном жилом доме. В результате взрыва обрушились два верхних этажа здания. Шестеро человек, в том числе один ребёнок, получили травмы. Под завалами ещё находятся люди, сообщили в МЧС РФ.

ЧП произошло на улице Боровой. По данным экстренных служб, причиной взрыва, повредившего шесть квартир, могла стать разгерметизация газового баллона. Сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек. Сейчас на месте работают 35 спасателей и 9 единиц техники.

По факту случившегося региональная прокуратура начала проверку. На место ЧП выехал прокурор Забайкальского края Максим Ершов. Следственный комитет возбудил уголовное дело об указании услуг ненадлежащего качества и о халатности.