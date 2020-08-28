В Чите на прикурившего от свечи в храме подростка завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Читы, подозреваемого в оскорблении чувств верующих, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в июле 2020 года подросток зашёл в один из православных храмов Читы и демонстративно прикурил сигарету о зажжённую свечу, стоявшую на алтаре. Весь процесс был заснят на видео и опубликован в соцсетях.

Дело расследуется по части 2 статьи 148 УК, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Как ранее сообщало издание «Чита.ру», инцидент произошёл в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Видео сняли и выложили в TikTok двое подростков. Перед тем, как зайти в храм, один из них заявил, что «это будет преступление года». После того, как видео распространилось в соцсетях, запечатлённый на нём подросток извинился за свой поступок, сделанный «не ради хайпа, а по своей глупости, тупости». Он также рассказал, что ему поступают угрозы.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявлял, что готов встретиться и спокойно побеседовать с молодыми людьми и их родителями.