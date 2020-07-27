Происшествия

В Забайкалье полиция начала проверку после видео, на котором подросток прикурил от свечи в храме

27.07.2020 13:33
В Забайкалье полиция начала проверку после видео, на котором подросток прикурил от свечи в храме

Полиция в Забайкальском крае начала проверку из-за видео в сервисе TikTok, на котором подросток прикурил от свечи в соборе, со ссылкой на региональное УМВД пишет РИА Новости.

В видеоролике подросток заходит в собор, крестится перед иконой и прикуривает от свечи. По данным портала «Чита.ру», действие происходит в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Видео подростки выложили в TikTok, однако позже удалили. Полиция уточнила, что авторов ролика ещё не нашли.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что готов лично встретиться с подростками и их родителями для беседы.

«Тревожит в этом случае не столько оскорбление чувств верующих, сколько родители, у которых растут такие дети, ведь они своими поступками сами себя наказывают. Глубоко жалею и самих подростков, и их родителей. Готов к личной встрече и искреннему разговору с ними. Нужно понять причины, по которым дети решились на такой поступок», — сказал священник.

Фото: «Вести»
Copyright
Telegram mstrok.ru