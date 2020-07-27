В Забайкалье полиция начала проверку после видео, на котором подросток прикурил от свечи в храме

Полиция в Забайкальском крае начала проверку из-за видео в сервисе TikTok, на котором подросток прикурил от свечи в соборе, со ссылкой на региональное УМВД пишет РИА Новости.

В видеоролике подросток заходит в собор, крестится перед иконой и прикуривает от свечи. По данным портала «Чита.ру», действие происходит в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Видео подростки выложили в TikTok, однако позже удалили. Полиция уточнила, что авторов ролика ещё не нашли.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что готов лично встретиться с подростками и их родителями для беседы.